Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale Eclettica, XXV torneo: Vince Ornella Turco

Giovedì 22 ottobre scorso, presso Eclettica Street Factory di via Rochester, si è giocata la finale del XXV torneo interno o campionato periodico. Quattro i finalisti: Ornella Turco, Andrea Kiswarday, Martino Brucato e Armando Turturici, i primi due direttamente dalle fasi di qualificazione, i secondi due dalle semifinali di giorno 15. La partita ha avuto, durante i suoi 105 minuti, fase alterne di gioco che alla fine, dopo la classica sdadata, ha visto prevalere Ornella Turco che vince il suo primo torneo Eclettica, secondo Andrea Kiswarday, terzo Martino Brucato e quarto Armando Turturici. Tutti e quattro i giocatori sono stati premiati con dei piatti dedicati realizzati da Maria Pia Matraxia, artista ceramista e componente del direttivo del Club nisseno.“E’ stato un bel torneo che si è concluso con la vittoria di Ornella Turco che già nella fase di qualificazione si era ben comportata con tre vittorie sulle cinque partite giocate. – dichiarano dal direttivo – Il Risiko è imprevedibile e quando la strategia si mescola bene con la fortuna il risultato è quasi assicurato. Ornella è riuscita a “vedere” la plancia meglio dei suoi avversari ed, aiutata dalla fortuna e dalla sfortuna degli avversari, ha prevalso con 45 punti superando Andrea di nove punti.”E proprio Andrea Kiswarday si trova a Rimini a giocare il Campionato Nazionale Individuale 2026 che vede 40 tra giocatrici e giocatori selezionati per le vittorie ottenuti nei tornei live (Raduni e Master), dal Ranking dei tornei live e dei tornei on line. Il prestigioso torneo è strutturato in tre partite a gironi che si sono giocate ieri. I primi due dei due gironi, girone rosso e girone blu, vanno direttamente alla finale altri due vengono fuori da due tavoli di semifinale formati dalle posizione seconda, terza, quarta e quinta dei due rispettivi gironi. Andrea Kiswrady nelle tre partite a gironi è riuscito a vincere una partita qualificandosi in sesta posizione a soli cinque punti dalla qualificazione alle semifinali. Tutto il Club nisseno ha seguito l’evento attraverso Risiko Show utilizzando la piattaforma Twitch e insieme ad Andrea ha sperato sino all’ultimo che potesse farcela raggiungendo il traguardo delle semifinali.“E’ stata un’esperienza bellissima. – dichiara Andra Kiswarday – misurarsi con i migliori giocatori che vengono dal live e dall’on line è un’esperienza unica.“E’ la prima volta che un giocatore del nostro Club partecipa ad un evento di questa caratura. – dichiarano dal direttivo – Andrea dai risultati ottenuti è sino ad ora il miglior giocatore dell’anno e, tra l’altro, parteciperà al prossimo Campionato Nazionale Individuale 2027 insieme a Giulia Gulino, avendo tutte e due vinto le due finali del Master di Catania. Allo stato attuale Andrea occupa la prima posizione del Ranking Nazionale Live, a soli 30 punti c’è il secondo che è Giampaolo Grieco di Gerenzano. Sarà una bella battaglia sino all’ultimo e noi speriamo e tifiamo per Andrea perché lo merita per questa stagione che lo ha visto protagonista in quasi tutti i Master giocati, tredici sinora, ne manca uno che si giocherà a dicembre a Cesena. Contiamo da qui alla fine dell’anno di vederlo vincere ancora per mantenere la prima posizione della classifica del Ranking Nazionale Live che vede la presenza di più di 1500 giocatrici e giocatori del circuito nazionale presenti”.