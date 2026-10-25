Salari, il decalogo di Randstad: cosa sapere prima di un colloquio di lavoro

Quanto guadagnerò? Quali benefit sono previsti? Come posso negoziare il livello di stipendio dando il giusto valore alle mie competenze? Il recruiter può chiedere informazioni sul salario attuale o su quelli precedenti? Parlare e discutere di retribuzione è da sempre uno dei passaggi più delicati nel percorso di selezione, ma anche uno dei più importanti per compiere scelte consapevoli e coerenti con la propria professionalità.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 96/2026 di recepimento della Direttiva Ue 2023/970 sulla trasparenza retributiva, i candidati acquisiscono nuove tutele fondamentali: dal diritto di conoscere la ral in anticipo, al divieto per i recruiter di indagare sui compensi passati. Un quadro normativo che ridefinisce in maniera sensibile le dinamiche di selezione e richiede nuove competenze negoziali a candidati e datori di lavoro. Randstad Italia ha realizzato un decalogo con 10 consigli pratici per orientare i candidati nella valutazione della proposta retributiva durante il processo di selezione. Ecco il decalogo Randstad:

1.Informarsi sulla retribuzione prevista. La nuova normativa impone che negli annunci di lavoro siano indicati la retribuzione iniziale o la fascia retributiva di riferimento per la posizione, definite sulla base di criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere. Conoscere questi dati consente di valutare in anticipo se l’opportunità sia coerente con le proprie aspettative e di affrontare il colloquio con consapevolezza.

2.Conoscere il proprio valore sul mercato. Prima di affrontare la selezione, è utile informarsi sulle retribuzioni mediamente associate al ruolo, al settore, all’area geografica e al livello di esperienza. Una panoramica chiara del mercato consente di affrontare la trattativa con maggiore autorevolezza.

3.Non concentrarsi soltanto sulla RAL. La retribuzione annua lorda è un indicatore importante, ma non esaustivo: premi di risultato, welfare aziendale, buoni pasto, assicurazioni, previdenza integrativa e altre componenti possono incidere sul valore complessivo dell’offerta.

4.Capire come funzionano bonus e premi. Se la proposta include una componente variabile, è importante approfondire i criteri di calcolo, la frequenza di erogazione e gli obiettivi da raggiungere. Questo permette di valutare con trasparenza la reale accessibilità del totale stimato.

5.Sapere che lo stipendio attuale non è il punto di partenza. Il divieto per i datori di lavoro di indagare sui compensi passati cambia il punto di partenza: il confronto economico deve focalizzarsi unicamente sulle competenze del candidato, sulle responsabilità del ruolo e sul valore della posizione aperta, senza condizionamenti storici, che potrebbero indurre a negoziazioni al ribasso.

6.Approfondire il contratto applicato. La normativa prevede che gli annunci e i bandi riportino le informazioni pertinenti sul contratto collettivo applicato alla posizione. Durante il colloquio è utile approfondire anche questi aspetti, dal livello di inquadramento alle principali condizioni contrattuali, per valutare correttamente la proposta: a parità di RAL, infatti, istituti differenti come ferie, straordinari o malattia possono cambiare il valore effettivo della posizione per la quale ci si è candidati.

7.Prepararsi a negoziare con argomenti concreti. Prima della selezione è utile definire le proprie aspettative economiche, individuando un intervallo retributivo realistico. La richiesta va sostenuta con elementi concreti: competenze chiave, traguardi professionali misurabili e grado di aderenza ai requisiti della posizione.

8.Informarsi sulle opportunità di crescita, anche economica. Lo stipendio iniziale è un punto di partenza. È utile chiedere quali opportunità di sviluppo professionale siano previste e come funzionino i sistemi di valutazione, le revisioni retributive e i percorsi di avanzamento. La nuova normativa rafforza la trasparenza sui criteri utilizzati per determinare le retribuzioni e la progressione economica dando rilievo al valore della professionalità collegata al trattamento.

9.Valutare anche flessibilità e benessere. Smart working, flessibilità oraria, tempi di spostamento, ferie e possibilità di conciliare vita privata e professionale incidono sulla qualità complessiva di un’offerta. Una retribuzione più elevata non coincide necessariamente con la scelta professionale più adatta per la persona. In fase di colloquio sarà importante approfondire anche questi aspetti.

10.Chiedere un’offerta chiara e completa prima di decidere. Prima di accettare, è importante verificare per iscritto le principali condizioni economiche e contrattuali: RAL, eventuale parte variabile, benefit, inquadramento, sede di lavoro e altre condizioni rilevanti. Una scelta professionale consapevole si costruisce a partire da informazioni chiare, complete e verificabili.