SANTA CATERINA. La Biblioteca Comunale «Pasquale Panvini» cerca nuovi volontari per le sue attività e per le tante piccole necessità quotidiane. Il loro contributo sarà prezioso soprattutto per organizzare un orario di apertura che risponda alle esigenze della comunità. L’invito è rivolto a tutti: non occorrono competenze specifiche, esperienze precedenti o particolari titoli di studio. Si chiede soltanto un po’ del proprio tempo, secondo le possibilità di ciascuno. Per diventare volontario occorre compilare un apposito modulo.

Essere volontari alla «Panvini» significa contribuire a rendere accogliente un luogo che appartiene all’intera comunità: dare il benvenuto a chi entra, aiutare a tenere in ordine gli spazi, collaborare alle iniziative e offrire una mano dove serve. Significa anche incontrare persone, conoscere meglio il patrimonio della biblioteca e condividere la soddisfazione di fare qualcosa di utile per il proprio paese. Anche una piccola disponibilità può contribuire ad accogliere uno studente, accompagnare un lettore o aiutare qualcuno a riscoprire una pagina della nostra storia.