Democrazia Cristiana, Tilde Falcone vicepresidente del Consiglio nazionale: «Un riconoscimento che premia il lavoro della Sicilia Centrale»

CALTANISSETTA – Un nuovo e prestigioso incarico nazionale per Tilde Falcone, già assessore comunale nella Giunta guidata dal sindaco Walter Tesauro, nominata vicepresidente del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana nel corso del congresso del partito che si è svolto a Roma durante il fine settimana.

Una nomina accolta con grande soddisfazione dall’esponente politica nissena, che vede riconosciuto il proprio impegno all’interno della Democrazia Cristiana e il lavoro portato avanti negli anni a Caltanissetta e nell’intero territorio della Sicilia Centrale.

Un riconoscimento che assume anche un significato particolare sul piano personale, alla luce di un percorso politico e amministrativo caratterizzato da un costante impegno nelle istituzioni e da un rapporto diretto con il territorio.

Raggiunta dalla nostra redazione, Tilde Falcone ha espresso tutta la propria soddisfazione per il nuovo ruolo nazionale.

«Il prestigioso incarico che il segretario, dottor Giampiero Samorì, ha voluto affidarmi – dichiara Tilde Falcone – gratifica tutto il partito della Sicilia Centrale, oltre che Caltanissetta. Ricoprire l’incarico di vicepresidente del Consiglio nazionale del partito è un ruolo di grande responsabilità e delicatezza. La Democrazia Cristiana ha riconosciuto il lavoro dei siciliani».

Parole che sottolineano come Falcone consideri la nomina non soltanto un traguardo personale, ma anche un riconoscimento per l’intera classe dirigente siciliana della formazione politica.

L’attenzione dell’ex assessore è già rivolta alle prossime iniziative e al rapporto diretto con i cittadini, elemento che considera centrale nella propria concezione dell’impegno pubblico.

«Da domani si comincia a lavorare incontrando le persone e i cittadini siciliani per ascoltare i loro bisogni e le loro necessità – prosegue Falcone –. La politica del servizio è ciò che ho sempre praticato, mettendomi a disposizione degli ultimi e di coloro che non hanno voce».

Una visione della politica fondata sull’ascolto, sulla vicinanza alle fasce più fragili della popolazione e sull’attenzione alle esigenze delle comunità locali, principi che Falcone richiama anche nel delineare gli obiettivi del nuovo incarico.

La nomina rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso politico dell’ex assessore, che ha maturato una significativa esperienza amministrativa a Palazzo del Carmine e che oggi assume una responsabilità all’interno degli organismi dirigenti nazionali della Democrazia Cristiana.

Un incarico che Falcone intende interpretare mantenendo saldo il rapporto con Caltanissetta e con la Sicilia Centrale, nella prospettiva di rafforzare il dialogo tra il partito, le comunità locali e i cittadini.

«Auguro buon lavoro a me e a tutta la classe dirigente siciliana! Io non mi fermo» – conclude Tilde Falcone, esprimendo la volontà di proseguire con determinazione il proprio impegno politico.

Per l’esponente nissena si apre così una nuova fase di attività all’interno della Democrazia Cristiana, con una responsabilità nazionale che rappresenta anche un riconoscimento al lavoro politico svolto sul territorio siciliano.