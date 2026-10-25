Lega: Salvini riconfermato segretario federale

Con 465 voti Matteo Salvini e’ stato riconfermato segretario federale della Lega dopo la votazione al Congresso federale in corso da ieri a Milano. Il vice premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha sconfitto lo sfidante, il senatore Massimo Garavaglia e l’esito della votazione e’ stato accolto da applausi e cori su Matteo Salvini. “Con il voto di oggi vi siete presi un impegno – ha affermato Salvini dal palco, dopo aver ringraziato Garavaglia -, avremo mesi difficilissimi a livello interno, con la sinistra che scaglia il sasso e ritrae la mano, certi che affermano hanno esagerato ma, non si devasta ma” ha concluso.

Matteo Salvini e’ stato rieletto con 465 voti a favore. Lo sfidante, il senatore Massimo Garavaglia, e’ stato votato da 146 persone. Tre sono state le schede bianche, cinque le nulle. In tutto i voti sono stati 619