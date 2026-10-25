Caltanissetta. Nasce Ande Cl, Associazione nazionale di donne elettrici per accrescere la partecipazione delle donne alla vita politica e civile

CALTANISSETTA. Si è svolto ieri presso la sala convegni di Sicilbanca l’evento inaugurale di Ande Cl, Associazione nazionale donne elettrìci, nata con l’obiettivo di accrescere la partecipazione delle donne alla vita politica e civile. Un impegno che parte dall’esercizio del diritto di voto e dalla consapevolezza del suo valore, soprattutto in un momento storico così complesso, in cui diventa fondamentale riscoprire il significato più autentico della democrazia.

“La politica deve essere partecipazione, impegno e responsabilità – ha sottolineato Ester Vitale, Presidente di Ande Cl – pertanto vorremmo contribuire a rafforzare la presenza e il protagonismo delle donne nissene nella vita pubblica, favorendo una maggiore consapevolezza dei diritti e degli strumenti attraverso cui ciascuna cittadina può incidere sulle scelte della comunità”.

La prima attività che Ande Cl porterà avanti, con il supporto scientifico di Maria Concetta Ambra, sociologa, sarà una ricerca-azione sulle ragioni dell’astensionismo femminile nel capoluogo nisseno. L’indagine intende approfondire le motivazioni che allontanano le donne dalle urne, individuando possibili percorsi e strumenti per favorire la partecipazione elettorale.

L’auspicio è che i risultati della ricerca possano essere presentati nella prossima primavera, offrendo alla città un’occasione di riflessione e confronto su un tema centrale per la qualità della vita democratica e per il pieno esercizio della cittadinanza. All’incontro inaugurale ha partecipato una delegazione di Ande Enna, guidata dalla Presidente, Anna Dongarrà, a testimonianza del valore della collaborazione tra le realtà territoriali dell’associazione e della condivisione di obiettivi e percorsi comuni.

L’iniziativa nissena si inserisce nella lunga storia dell’Associazione nazionale donne elettrìci, che ha celebrato i suoi 80 anni di attività. In occasione dell’anniversario, una delegazione nazionale, guidata dalla Presidente, Marisa Fagà, è stata ricevuta lo scorso giugno al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ecco i nomi delle socie fondatrici di Ande Cl: Angela Amico, Cettina Andaloro, Adele Gallo, Fiorella Falci, Vania Limuti, Rosalba Impaglione, Valentina Matraxìa, Clelia Parrinello, Maria Grazia Pignataro, Michela Risorto, Ester Vitale.