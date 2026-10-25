Frana Niscemi: sfollati in piazza 9 mesi dopo, “Basta parole”

Esattamente a nove mesi dalla frana dello scorso 25 gennaio, Niscemi e’ tornata nuovamente in piazza. Gli sfollati, le cui abitazioni ricadono in zona rossa o ai margini dell’area off limits, chiedono la messa in sicurezza del territorio e interventi immediati. Ad aprire il corteo, partito da largo Spasimo, all’ingresso della citta’, uno striscione con scritto “Niscemi si sta sbriciolando. La frana avanza, la paura continua. Vogliamo sicurezza, non promesse”. Si guarda con paura il futuro e si teme l’arrivo delle