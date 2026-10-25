Vallelunga. La sindaca annuncia che dal 27 ottobre il Libero Consorzio avvierà interventi su strade provinciali: ecco quali

VALLELUNGA. La sindaca Rosa Izzo ha informato la cittadinanza che, a partire da martedì 27 ottobre 2026, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta darà ufficialmente il via a una serie di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sulle strade provinciali.

​Le opere programmate mirano a garantire una viabilità più sicura, migliorando sensibilmente i collegamenti interni del nostro territorio e facilitando l’accesso ai Comuni limitrofi e alle principali arterie di comunicazione stradale e ferroviaria.

Nello specifico, i cantieri interesseranno:

• SP 18 (Vallelunga – Villalba)

• SP 19 (direzione Resuttano e svincolo autostradale A19)

• SP 22 (Vallelunga – Stazione Ferroviaria)

• SP 232 (direzione Cammarata)

​Si invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere e alle possibili variazioni della circolazione che verranno predisposte durante l’esecuzione dei lavori.​