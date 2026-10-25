Gela. Finanziamenti per l’ospedale e il porto, il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario: “Segnali importanti per la città e per il territorio”

“I sedici milioni per la progettazione del nuovo ospedale di Gela, senza però dimenticare la necessità di potenziare il “Vittorio Emanuele”, e i cinque milioni per i lavori previsti al porto rifugio, sono sicuramente segnali importanti per la città e per il territorio”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario fa il punto su quanto deciso dall’Ars, con l’approvazione delle variazioni di bilancio che ricomprendono gli stanziamenti destinati al territorio gelese. “Sia il nuovo ospedale sia un porto finalmente fruibile sono obiettivi che fino a oggi sono sempre apparsi molto lontani, creando disagi e disservizi – aggiunge Alario – ora, invece, ci sono impegni finanziari e scadenze da rispettare, così da permettere alla città di darsi un volto ancora più definito”. L’invito di Alario è rivolto a tutte le istituzioni e alla politica del territorio. “Ci sono termini temporali dettagliati per l’impiego di questi fondi – conclude – le scadenze vanno rispettate. Le somme stanziate per ospedale e porto, così come quelle previste per interventi di minore entità, comprese le manutenzioni, devono essere impegnate entro fine anno. In caso contrario, maturerebbe l’ennesima perdita di opportunità per tutto il territorio gelese e dell’area sud della provincia di Caltanissetta. Come sindacato monitoreremo ogni fase”.