Monreale Capitale Libro 2027, Schifani: «Riconoscimento straordinario per una città con una storia millenaria»

«La proclamazione di Monreale a Capitale Italiana del Libro 2027 è una notizia che ci riempie di orgoglio perché pone ancora una volta la nostra Isola e le sue splendide città ai vertici dell’offerta culturale nazionale. Monreale vanta una storia millenaria e, attraverso il progetto “Monreale legge il mondo”, si propone di unire il passato al presente, proiettandosi nel futuro per mezzo dei libri e della lettura. La Regione Siciliana farà la propria parte e sosterrà il Comune nella realizzazione degli eventi e delle iniziative in programma. Questo importante riconoscimento rappresenta un’occasione straordinaria di promozione e di crescita per l’intero territorio».

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.