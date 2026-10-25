Caltanissetta. Costituito il Gruppo Teatro dall’Associazione “Incontriamoci in Biblioteca”

CALTANISSETTA. L’Associazione “Incontriamoci in Biblioteca “, Aps., ha costituito anche il gruppo di teatro, che si affianca a quelli di filosofia, di storia, di linguistica e di archeologia. ” Non è stata varata una nuova compagnia teatrale .”- afferma Elio Cirrito. ” L’obiettivo del gruppo è ricercare, studiare, interrogarsi, per tentare di comprendere cosa sia il teatro”

” Il gruppo cercherà di sondare territori poco esplorati, ricorrendo a testi, studi, documenti che ne orientino la ricerca.” – aggiunge Gianfranco Cammarata, presidente dell’associazione ” Certamente verrà affiancata anche qualche rappresentazione teatrale di particolare valenza rispetto al tema oggetto dello studio.” Il gruppi è attualmente composto da: Luigi Bartolomeo, Elio Cirrito, Michela Pilato, Agata Sciolino, Franco Ventura e la russa Irina Zobacheva