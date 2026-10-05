Santa Caterina. La dott.ssa Anna Maria Ferrara è il nuovo Comandante della Polizia municipale

SANTA CATERINA. La comunità di Santa Caterina ha un nuovo Comandante della Polizia Municipale. A decorrere dal 1° ottobre, alla dott.ssa Anna Maria Ferrara è stato conferito l’incarico di guidare il Settore V. Il sindaco Giuseppe Natale, commentando l’insediamento del nuovo comandante della Pm, ha sottolineato: ““Siamo certi che saprà assolvere le proprie funzioni con professionalità, competenza e senso delle istituzioni, assicurando il massimo impegno al servizio della comunità e del territorio.

Rivolgiamo un sentito ringraziamento al dott. Massimo Bertone per il lavoro svolto fino ad oggi e per l’impegno profuso alla guida del Comando. Alla dott.ssa Anna Ferrara formuliamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, certi che saprà interpretare il proprio ruolo con responsabilità, equilibrio e dedizione”.