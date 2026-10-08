Riesi. Pubblicata la gara d’appalto da 564 mila euro per il Polo Multifunzionale RiGenera

RIESI. Il progetto “RiGenera”, di riqualificazione dei locali comunali destinati all’ex centro per l’impiego e dell’intera area in Via del Lavoro, compie un nuovo e importante passo verso la realizzazione del Polo Multifunzionale “RiGenera – Spazi Innovativi per l’Inclusione e la Qualità della Vita”. È stata infatti pubblicata la gara d’appalto a procedura aperta, con il criterio del minor prezzo, per l’affidamento dei lavori di recupero e trasformazione di un immobile pubblico attualmente inutilizzato, che sarà destinato a diventare un nuovo Centro Sociale e Sociosanitario al servizio della comunità di Riesi. Uno spazio moderno e funzionale, destinato a servizi, socialità e inclusione, con particolare attenzione alle famiglie, ai giovani, agli anziani e alle persone più fragili.

L’importo posto a base di gara è pari a 564.909,14 euro, mentre l’investimento complessivo ammonta a 750.000 euro. Il finanziamento è stato ottenuto nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021-2027 – Azione 4.3.2. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 10:30 del 21 ottobre 2026 attraverso la piattaforma telematica del Comune di Riesi https://comuneriesi.acquistitelematici.it/ sulla quale è disponibile la documentazione di gara

La pubblicazione della gara rappresenta il risultato di un percorso amministrativo e tecnico seguito nelle diverse fasi dall’Amministrazione Comunale e dagli uffici. Già nel mese di maggio, l’Assessore ai Lavori Pubblici Elio Angilella e il Presidente del Consiglio Comunale Dario La Rosa, insieme al RUP, Geom. Calogero Lombardo, si erano recati presso l’Assessorato regionale della Famiglia per approfondire gli aspetti operativi e le indicazioni necessarie all’attuazione del finanziamento. «Vedere oggi RiGenera arrivare alla gara d’appalto è motivo di grande soddisfazione – dichiarano l’Assessore ai Lavori Pubblici Elio Angilella e il Presidente del Consiglio Dario La Rosa – È il risultato di un percorso seguito con attenzione e di un lavoro condiviso tra Amministrazione e uffici. Adesso l’obiettivo è arrivare all’aggiudicazione e aprire il cantiere nel più breve tempo possibile.»

Soddisfazione viene espressa anche dal Dott. Angelo La Rosa, dell’Ufficio Gare del Comune di Riesi, che ha seguito la procedura tecnico-amministrativa fino alla pubblicazione della gara. “Un risultato di squadra. Dietro la pubblicazione della gara ci sono progettazione, atti, verifiche, procedure e scadenze. Un lavoro portato avanti dall’*Ufficio Tecnico del Comune di Riesi grazie all’impegno del RUP Geom. Calogero Lombardo, il Dott. Angelo La Rosa, il Geom. Gaetano Sanfilippo, l’Ing. Andrea Bordonaro, l’Ing. Salvatore Lombardo e il Geom. Mirella Giambarresi, progettista dell’intervento.

La pubblicazione della gara rappresenta quindi un ulteriore risultato del lavoro portato avanti dall’Amministrazione Comunale e dalla struttura tecnica dell’Ente, dopo le attività di progettazione, gli adempimenti amministrativi e le verifiche necessarie per arrivare alla fase di affidamento dei lavori. RiGenera non rappresenta soltanto il recupero di un edificio pubblico, ma la possibilità di restituire alla comunità uno spazio destinato a nuove funzioni e servizi. L’obiettivo è creare un luogo capace di favorire inclusione, socialità e qualità della vita, mettendo a disposizione della cittadinanza una struttura moderna e funzionale. Con la pubblicazione della gara si apre ora la fase che porterà all’aggiudicazione dei lavori e, successivamente, all’apertura del cantiere.