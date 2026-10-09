Poste Italiane: lavori nell’ufficio postale di Acquaviva Platani

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Cesare Battisti ad Acquaviva Platani resterà chiuso da lunedì per lavori interni.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi, secondo gli orari della sede di riferimento, presso l’ufficio postale di Mussomeli in via Peppe Sorce, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35 e dotata di ATM Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

La riapertura dell’ufficio postale di Acquaviva Platani è prevista per martedì 20 ottobre con i consueti orari.