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Ponte Stretto, Lorefice (M5s): “Salvini ministro dei rinvii, almeni 25 annunci sull’avvio dei lavori”

Redazione

Ponte Stretto, Lorefice (M5s): “Salvini ministro dei rinvii, almeni 25 annunci sull’avvio dei lavori”

Mer, 07/10/2026 - 16:22

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“Almeno 25 annunci sull’avvio dei cantieri del Ponte: Salvini è il ministro dei rinvii. Estate 2024, fine 2024, primavera 2025, estate 2025, autunno 2025, primavera 2026. Oggi passa al 2026-2027, ‘autorizzazioni permettendo’, ma millanta lavori conclusi nel 2032-2033. Non ha idea se e quando i lavori inizieranno l’inizio, ma si vende la fine come certa. Le sue promesse sono ormai carta straccia, sopratutto per siciliani e calabresi che vengono presi in giro sul Ponte mentre vengono ignorati su ferrovie, strade e collegamenti quotidiani e ogni tipo di infrastruttura mancante”. Lo ha dichiarato il senatore siciliano M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

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