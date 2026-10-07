Mussomeli, 9 ottobre Pro Loco e la passeggiata serale nel centro storico alla riscoperta dei palazzi della nobiltà

MUSSOMELI – Riprendono il 9 ottobre le passeggiate serali attraverso le vie e li “vaneddi” del centro storico, organizzate dalla locale Pro Loco, alla riscoperta degli antichi palazzi della nobiltà: il palazzo Trabia ed il palazzo Minneci a tanto altro ancora. Una passeggiata in prima serata per soddisfare curiosità ma soprattutto per conoscere e visitare lembi di territorio, forse ignorati, ma che hanno riempito pagine di storia locale. Trascinerà all’ascolto il giornalista, appassionato di storia locale, Giuseppe Taibi che aveva guidato, nella parte bassa del paese, in un precedente percorso estivo serale, i tanti partecipanti, riscuotendo apprezzamenti per il sapere trasmesso. Sarà un incontro per raccontare “Mussomeli ieri e oggi”.