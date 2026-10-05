Montallegro, il circolo culturale “Giovanni Meli” ricorda il giudice Rosario Livatino

Il 3 ottobre, in occasione dell’anniversario della nascita del Giudice Rosario Angelo Livatino, il “Circolo Culturale Giovanni Meli Montallegro APS” ha organizzato un evento a lui dedicato.

L’appuntamento, condotto dalla Dott.ssa Margherita Trupiano, ha ripercorso la vita e l’operato del Giudice fondendo l’inquadramento storico con le memorie personali. Tra i relatori, il Magistrato ed ex Procuratore della Repubblica di Palmi, Dott. Ottavio Sferlazza, e il Prof. Giuseppe Palilla, compagno di scuola di Livatino e presidente dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”. A loro si sono affiancati l’Avv. Diego Guadagnino, che ha curato la ricostruzione del contesto sociale dell’epoca, il Magistrato Dott. Francesco Provenzano e il Prof. Vito Salvaggio, che ha ricordato l’importanza dell’educazione alla legalità nelle scuole.

Ad arricchire l’incontro sono stati l’Inno d’Italia eseguito dalla Prof.ssa e soprano Fiammetta Bellanca e la declamazione di una poesia composta dalla Prof.ssa Giuseppina Mira.

Nel corso della serata, prendendo la parola tra gli ospiti, l’attore, poeta e presidente del Circolo Giuseppe Iatì, ha posto l’attenzione sull’importanza di custodire la memoria e gli insegnamenti tramandati da figure come i Giudici Rosario Livatino e Antonino Saetta.