Mobilità, collaborazione Anas e Università Kore per guida autonoma

Anas e l’Università degli Studi di Enna Kore avviano un percorso di collaborazione finalizzato alla creazione, presso l’Autodromo di Pergusa, di un centro di ricerca e sperimentazione dedicato alla guida autonoma e alla mobilità connessa. L’iniziativa punta a mettere insieme le competenze scientifiche dell’Università, l’esperienza di Anas nello sviluppo delle Smart Road e delle infrastrutture digitali e le caratteristiche dell’Autodromo di Pergusa, che potrebbe diventare un ambiente di prova per veicoli autonomi, sistemi di comunicazione tra veicolo e strada, sensoristica, gestione intelligente del traffico e cybersicurezza.

“Enna dispone di due risorse che, considerate insieme, aprono una prospettiva di grande interesse: un’Università con competenze specifiche nei sistemi intelligenti e nella guida autonoma e l’Autodromo di Pergusa, dove la sperimentazione può svolgersi in condizioni reali e controllabili – ha dichiarato l’ad di Anas Claudio Andrea Gemme -. Anas è pronta ad avviare con l’Università Kore e con le istituzioni del territorio un confronto concreto per verificare la possibilità di realizzare un centro di ricerca dedicato alla mobilità autonoma e connessa. Un progetto capace di mettere in rete università, impresa e territorio, coinvolgendo studenti e giovani ricercatori e sviluppando soluzioni applicabili alla rete stradale”