Marianopoli, la maggioranza consiliare dice  basta a falsità e strumentalizzazioni politiche: non sosterremo più le mozioni dell’opposizione

MARIANOPOLI – «Basta con la disinformazione, basta con le prese in giro ai cittadini. Non tollereremo più la becera strumentalizzazione politica e mediatica che un gruppo di opposizione sta portando avanti a fini esclusivamente propagandistici». Con queste parole, Salvatore Bonasera, a nome del il Gruppo Consiliare di Maggioranza del Comune di Marianopoli, annuncia una presa di posizione drastica e non più negoziabile: da questo momento in poi, non sarà votata né sostenuta alcuna mozione presentata dalla minoranza. Una scelta forte, maturata a seguito di atteggiamenti scorretti e irresponsabili che hanno superato ogni limite della dialettica politica. L’ultimo episodio ha rappresentato la classica goccia che fa traboccare il vaso: perfino di fronte a mozioni votate favorevolmente con senso di responsabilità dal gruppo di maggioranza, l’opposizione ha preferito orchestrare una vera e propria campagna di disinformazione e mistificazione della realtà, sia sulle piazze che a livello mediatico e giornalistico. «È stato fatto passare il messaggio gravemente fuorviante che l’approvazione di una mozione equivalga a un atto deliberativo definitivo ed esecutivo» dichiara il Capogruppo di Maggioranza. «Rifiutiamo con forza questa distorsione della realtà amministrativa. È fondamentale che i cittadini sappiano la verità: ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale, la mozione è esclusivamente un atto di indirizzo politico. È una semplice richiesta con cui il Consiglio invita la Giunta a fare delle valutazioni di merito. Vendere un’intenzione come un risultato già esecutivo è un atto di aperta e malintenzionata disonestà intellettuale verso la comunità». Con l’approssimarsi delle elezioni amministrative e in un clima pre-elettorale ormai manifesto, la maggioranza consiliare intende blindare l’operato dell’amministrazione dalle speculazioni elettorali. «Non saremo più la sponda per chi cerca visibilità a buon mercato e costruisce castelli di carte sulla pelle dei cittadini. Chi pensa di poter usare il Consiglio Comunale per fare pura propaganda trova da oggi un muro stampato. La nostra responsabilità è verso la verità e verso la comunità di Marianopoli, che merita trasparenza, correttezza istituzionale e fatti concreti, non fumo e mistificazioni».

Marianopoli 09/10/2026