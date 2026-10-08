Maltratta gli anziani genitori, 47enne arrestato nel Catanese

L’intervento tempestivo dei carabinieri ha riportato la situazione sotto controllo a Palagonia, dove un 47enne del posto e’ stato arrestato dopo una serie di comportamenti violenti. La richiesta di aiuto e’ partita dagli anziani genitori dell’uomo che hanno allertato il 112 dopo l’ennesima situazione di forte tensione all’interno di un’abitazione in una traversa di via Archi. La Centrale operativa ha attivato una pattuglia della Radiomobile che, giunta davanti all’abitazione, ha trovato cocci di vetro sulla strada e ha udito delle urla. I carabinieri sono saliti in casa due anziani genitori, riuscendo a tranquillizzare il figlio che e’ stato identificato per un 47enne e invitato a lasciare l’abitazione con altri militari. Ma l’uomo ha danneggiato due autovetture parcheggiate lungo la strada, colpendole con calci e pugni. Danni anche a casa, con la rottura di finestre, porte e suppellettili. Gli anziani genitori hanno raccontato ai militari altri episodi simili. L’indagato e’ stato deferito per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento pluriaggravato continuato e accompagnato nel carcere di Caltagirone. (AGI)