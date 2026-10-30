Knapp (Iab Europe): “Ia ridefinisce interi processi in marketing”

(Adnkronos) – “Iab Europe è l'associazione di categoria per il marketing digitale. Naturalmente, il marketing oggi ruota tutto intorno all'intelligenza artificiale. In questo momento, interi flussi di lavoro e processi vengono ridefiniti da sistemi e servizi agentici. Ormai è l'Ia che si occupa della produzione di media creativi, dell'acquisto di spazi pubblicitari. Riteniamo che entro il 2030 arriverà a rappresentare il 30% di tutta la pubblicità in Europa, Italia compresa”. Così Daniel Knapp, chief economist di Iab Europe, a Intersections 2026, il più grande evento in Italia dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all'Allianz MiCo di Milano. “Anche nel mio lavoro, l'Ia è diventata fondamentale. Il mio lavoro quotidiano consiste nel raccogliere e analizzare dati per prevedere il futuro. Un tempo lo facevo manualmente con team di assistenti e ricercatori, mentre ora con l'IA si entra in un altro mondo. Posso accedere a una quantità enorme di banche dati – spiega – l'IA analizza tutto ciò che c'è là fuori e posso persino creare dati che prima non erano nemmeno sistematizzati o inseriti in un database. Posso analizzare qualsiasi cosa: dalle offerte di lavoro alle ultime notizie, fino ai trend di crescita. E questo, nel mio lavoro, mi offre una visione completa a 360 gradi della realtà del settore”. “Inoltre, utilizziamo ulteriormente l'Ia per analizzare e segmentare questi elementi, oltre che per offrire nuovi servizi ai nostri associati e clienti: usiamo server mcp e altri strumenti per inviare dati e insight direttamente nei loro ambienti cloud e nei loro database. È stato un cambiamento fenomenale – conclude – che continua ad accelerare proprio in questo momento”.

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