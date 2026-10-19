Juve-Lazio, caos sugli spalti e rissa tra tifosi bianconeri

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Caos sugli spalti dello Stadium durante Juve-Lazio. Cos'è successo durante il big match di Serie A di ieri, domenica 18 ottobre? Intorno al minuto 14, la partita è stata interrotta alcuni minuti per un brutto episodio, relativo a una rissa in tribuna. Anche alcuni giocatori bianconeri, tra cui McKennie e Douglas Luiz, si sono voltati verso la tribuna per osservare l'accaduto, cercando di richiamare l’attenzione dei tifosi con gesti e urla nel tentativo di riportare la calma. Per alcuni istanti, l’attenzione si è spostata così dal terreno di gioco a quanto stava succedendo tra il pubblico. Stando alle immagini circolate sui social nelle ore successive, alcuni sostenitori juventini sarebbero rimasti coinvolti in una colluttazione sugli spalti, generando attimi di forte tensione. La situazione ha richiesto l’intervento del personale di sicurezza, che ha provveduto ad allontanare dallo stadio le persone coinvolte nella rissa. L’interruzione è durata un paio di minuti, il tempo necessario per riportare la situazione sotto controllo e permettere alle squadre di riprendere regolarmente la gara. Restano ancora da chiarire le cause che hanno innescato la lite e le circostanze che hanno poi portato al violento scontro.

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