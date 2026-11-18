Lo scacchiere politico siciliano ha registrato un nuovo, significativo riassetto: il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, ha lasciato Forza Italia per approdare tra le fila di Sud chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca. Una scelta che ridisegna gli equilibri amministrativi nel cuore dell’Isola e apre inevitabili interrogativi sulla tenuta della coalizione di centrodestra a livello locale e regionale. Per comprendere le ricadute politiche di questo strappo e le prossime mosse degli azzurri in Sicilia, ecco la reazione e l’analisi dell’assessore regionale alle Attività Produttive ed esponente di punta di Forza Italia, Edy Tamajo

“L’uscita del sindaco Walter Tesauro e dei suoi pochi sodali da Forza Italia non può essere interpretata come un indebolimento del partito, invece, che possa rappresentare un’opportunità per aprire una nuova fase politica. Il nostro gruppo ha dato tanto a Caltanissetta e ha ancora molto da osare e da raccogliere in termini di consenso e partecipazione”. Lo dichiara Edy

TAMAJO , assessore regionale alle Attività produttive ed esponente di Forza Italia. “Ritengo ingenerose le sue considerazioni rispetto alla presenza del nostro gruppo, che ha contribuito concretamente alla sua elezione. Abbiamo condotto un’importante campagna elettorale sul territorio, con la presenza costante dell’ex ministro Totò Cardinale, al quale andrebbe riconosciuto il merito di aver contribuito particolarmente a recuperare una situazione politica complessa, determinata da una serie di eventi traumatici“.

“Attribuire alla nostra presenza la nascita di una dualità politica non corrisponde alla realtà dei fatti. Quella dialettica era già presente prima del nostro arrivo. Le diverse sensibilità e le correnti rappresentano, per altro, l’espressione più viva e democratica di ogni partito. La pluralità delle idee è una ricchezza, non un limite interlocuzioni che porteranno nuova linfa al partito in provincia di Caltanissetta. Per quanto mi riguarda, la mia presenza nel territorio nisseno è sempre stata assidua e continuerà a esserlo. Lo sanno bene gli imprenditori ei cittadini, ai quali ho sempre garantito ascolto e disponibilità. Nelle scorse settimane ho raggiunto numerosi comuni del Nisseno per raccogliere le istanze e approfondire le problematiche rappresentate da sindaci, dirigenti di partito e amministratori locali. Anche a Mussomeli abbiamo promosso un’iniziativa politica animata dalla stessa volontà di lavorare per il benessere del territorio. In quell’occasione, tuttavia, brillava per la sua assenza proprio il sindaco Tesauro, che pure era stato invitato“.

“Caltanissetta per me è una seconda casa, una città che vivo ogni domenica anche attraverso la passione per la Nissa e alla quale mi legano rapporti umani profondi. Forza Italia continuerà il proprio percorso, accogliendo nuovi amministratori ed esponenti della società civile che contribuiranno a rafforzare ulteriormente il nostro radicamento nel territorio nisseno senza inseguire improbabili spazi politici o ricorrere a scorciatoie che non appartengono al nostro modo di intendere e praticare la politica” conclude.