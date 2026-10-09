Infrastrutture, ampio piano di interventi per porti e approdi delle Isole minori. Aricò: «Opere strategiche»

Un ampio piano di interventi per le infrastrutture marittime delle Isole minori, e della Sicilia in generale, è stato approvato dalla giunta regionale con due distinte delibere.

La prima prevede più di 15,7 milioni di euro per i lavori di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico. Si tratta di risorse statali che saranno assegnate alla Regione Siciliana sulla base di un accordo, della durata complessiva di 36 mesi, che sarà sottoscritto tra il dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e il dipartimento regionale delle Infrastrutture. Otto gli interventi nelle isole Eolie e a Favignana, nell’arcipelago delle Egadi. Nel dettaglio, sono previsti 4 milioni di euro per il porto commerciale di Santa Marina Salina, 3,78 milioni per il porto di Pignataro a Lipari, 2,486 milioni per Filicudi, 2 milioni per Favignana, 1,196 milioni per Panarea, un milione per Rinella, oltre 693 mila euro per Alicudi e 600 mila euro per il rafforzamento del pontile di Acquacalda, a Lipari. La Regione Siciliana sarà stazione appaltante e avrà la responsabilità dell’attuazione e dell’esecuzione degli interventi, mentre il dipartimento Casa Italia assicurerà la relativa copertura finanziaria.

Con un’altra delibera di giunta, grazie a una riprogrammazione dei fondi relativi all’Accordo per la coesione FSC 2021-2027, sono stati finanziati anche altri tre interventi su porti e banchine della Sicilia: circa 12,5 milioni di euro saranno investiti per la messa in sicurezza del porto di Marettimo, nelle Egadi, a sud del centro abitato; quasi 11 milioni di euro serviranno per i lavori di dragaggio del fondale del porto di Sant’Agata di Militello, nel Messinese; e 4 milioni finanzieranno l’intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione della banchina San Pietro nel comune di Sciacca, in provincia di Agrigento. Chiude la riprogrammazione relativa all’assessorato alle Infrastrutture e alla mobilità, che interessa risorse complessive pari a 35,2 milioni di euro, il finanziamento da 7,9 milioni di euro del progetto esecutivo per la riqualificazione e il potenziamento di un lotto della strada intercomunale SP145 (dalla Via Logge alla località Piano Corte) nel Comune di Ficarra, nel Messinese.

«Gli interventi programmati – dice l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò – consentiranno di rafforzare la sicurezza e garantire la piena funzionalità dei porti delle isole siciliane. Sono opere che devono essere realizzate con tempestività, anche alla luce dei danneggiamenti provocati dal passaggio del ciclone Harry, che si aggiungono alle condizioni di dissesto già presenti. È un intervento strategico per il governo regionale, perché significa tutelare il diritto alla mobilità dei residenti, sostenere le economie locali e assicurare punti di approdo sicuri per i soccorsi e gli approvvigionamenti, soprattutto in caso di emergenza».