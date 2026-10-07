Gasparri: “Scarpinato eroe delle indagini sbagliate, smentito da De Luca e altri”

“Sulla parziale archiviazione dell’inchiesta mafia-appalti fatta da Scarpinato , il gip di Caltanissetta, Santi Bologna, e il procuratore De Luca replicano che ritengono che sia stata una delle concause dell’uccisione di Borsellino. I figli di Borsellino e l’avvocato Trizzino hanno ringraziato Chiara Colosimo e, quindi, la commissione Antimafia per l’attività che stiamo svolgendo”. Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri che fa parte della commissione Antimafia, sulla vicenda delle dimissioni di

Scarpinato dalla stessa commissione. “



Scarpinato ha fatto l’indagine sui sistemi criminali, sbagliando – ha aggiunto – e smentito da De Luca e da altri. Ha fatto il processo per anni e anni al generale Subranni, morto per le sofferenze di quel processo ingiusto, al generale Mori, al colonnello De Donno e ad altri, tutti assolti dopo decenni di persecuzione. Questo è ‘l’eroe dell’antimafia’ e delle indagini sbagliate”