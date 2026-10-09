Doppia tromba marina su Marsala, danni e feriti

Una doppia tromba marina ha devastato questa mattina la zona di Marsala in provincia di Trapani provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Particolarmente colpita la scuola De Amicis dove si registrano alcuni feriti lievi. In località Petrosino una auto è stata investita da una delle trombe marine cadendo in un burrone. Feriti i due occupanti. Vigili del Fuoco, Protezione Civile, volontari e sanitari del 118 stanno intervenendo per gestire l’emergenza. (LaPresse)