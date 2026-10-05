Delia. Intensa e partecipata la presentazione del libro “Vicinu a un Cufilaru” di Lina Riccobene

DELIA. Intenso e partecipato appuntamento culturale in occasione della presentazione del libro “Vicinu a un cufilaru” della dott.ssa Lina Riccobene. Nell’occasione, l’autrice si è come sempre proposta come figura sempre dedita con immensa passione e generosità alla comunità deliana, che negli anni si è imparato ad apprezzare e ammirare in veste di abile scrittrice e sapiente regista dei suoi amati spettacoli teatrali.

“Con quest’opera – ha commentato il sindaco Bancheri – l’autrice sceglie oggi di regalare un altro pezzo di sé, donando il lato forse più intimo, autentico e profondo della sua anima. Attraverso le sue parole, ha saputo far rivivere a tutti i presenti il calore nostalgico e avvolgente di quel cufilaru il suggestivo espediente narrativo che dà vita alla sua splendida raccolta”. Il sindaco, infine, ha ringraziato la dott.ssa Giusy Leone e l’assessore alla cultura per la cura e la perfetta organizzazione dell’evento e per la programmazione di questi appuntamenti. Il tutto nel contesto di un evento che è stato veramente speciale.