Delia. Finanziamento da 2,5 milioni di euro per la Scuola Elementare “Giovanni XXIII”

DELIA. Nuovo finanziamento per la scuola elementare “Giovanni XXIII” di Delia ottenuto dall’amministrazione comunale. A comunicarlo è il sindaco, Gianfilippo Bancheri: “Ho ricevuto formale comunicazione dal GSE che ha accettato e predisposto un finanziamento da due milioni e mezzo di euro. Una cifra enorme che ci permetterà di modernizzare ulteriormente la scuola dei nostri bambini e renderla più confortevole. Infatti verrà rifatto il prospetto con cappotto termico, saranno tolti i termosifoni e le aule saranno dotati di ciller a tetto caldo-freddo. Il tutto sarà domotizzato e gestito tramite app. Direi che siamo ormai prossimi a un’autentica rivoluzione della scuola elementare “Giovanni XXIII” che, tra l’altro, è già stata interessata da finanziamenti altrettanto importanti”.

Infatti, negli anni scorsi, un finanziamento da 1 mln di euro ha permesso di rifare gli infissi a taglio termico, di sostituire l’ascensore e ammodernare i servizi igienici, ldi realizzare una nuova illuminazione interna a led e di sistemare il cancello di entrata. Inoltre, qualche settimana fa, l’Assessorato Regionale all’Istruzione ha finanziato 350.000 € per il rifacimento del cortile della stessa scuola. Il sindaco Bancheri contestualmente annuncia che “i lavori nella scuola media di via Giuseppe Dolce e nel complesso di viale Sandro Pertini sono in corso di ultimazione”. “Sono risultati – commenta in conclusione Bancheri – che ci rendono orgogliosi e che premiano il lavoro dell’amministrazione comunale e dei nostri tecnici. Ma soprattutto che ci permetteranno di consegnare scuole più sicure, accoglienti e confortevoli per i nostri figli”.