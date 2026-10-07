Caltaqua, nuova App e Ufficio virtuale: più servizi e vicinanza ai cittadini

CALTANISSETTA, 7 OTTOBRE 2026 – Caltaqua prosegue nel percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi mettendo a disposizione degli utenti due nuovi strumenti: la nuova App Caltaqua, disponibile gratuitamente su Google Play e Apple App Store, e l’Ufficio Virtuale, accessibile direttamente dal sito istituzionale www.caltaqua.it.I due nuovi strumenti consentiranno agli utenti di accedere ai principali servizi in modo semplice e immediato, riducendo la necessità di recarsi presso gli sportelli e garantendo un rapporto ancora più diretto ed efficace con il gestore del servizio idrico.”Non si tratta semplicemente di nuove tecnologie o di ulteriori servizi digitali – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Caltaqua, Andrea Giuseppe Gallè -. Si tratta soprattutto di un nuovo modo di essere vicini ai cittadini, di semplificare il rapporto con il gestore del servizio idrico e di offrire risposte più rapide, efficienti e accessibili.”L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di trasformazione digitale che la società porta avanti da anni attraverso importanti investimenti nella telelettura dei contatori, nel telecontrollo degli impianti e delle reti e nell’adozione di tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza del servizio.”Viviamo in un contesto in cui i cittadini si aspettano servizi sempre più immediati, trasparenti e disponibili in qualsiasi momento. È una richiesta legittima alla quale anche il settore idrico è chiamato a rispondere – ha aggiunto l’AD -. La nuova App e l’Ufficio Virtuale rappresentano un ulteriore tassello del percorso di innovazione intrapreso da Caltaqua, mettendo la tecnologia non solo al servizio delle infrastrutture, ma anche della relazione con gli utenti.”Attraverso la nuova App e l’Ufficio Virtuale sarà possibile consultare bollette e consumi, comunicare l’autolettura, effettuare pagamenti, ricevere notifiche e accedere rapidamente alle informazioni e ai servizi della società.”Con questi nuovi strumenti ogni cliente potrà gestire le principali operazioni in modo semplice e intuitivo, riducendo tempi di attesa e spostamenti – ha sottolineato ancora Gallè – Resterà comunque garantita la presenza sul territorio attraverso gli sportelli di Caltanissetta, Gela e Mussomeli per tutte quelle operazioni che richiedono l’identificazione diretta dell’utente e la sottoscrizione della relativa documentazione.”I nuovi servizi saranno completamente gratuiti e si affiancheranno ai canali tradizionali di contatto già disponibili.”Oggi compiamo un nuovo passo verso una Caltaqua sempre più moderna, accessibile e vicina ai cittadini. Perché innovare significa semplificare la vita delle persone, ed è questo l’obiettivo che guida il nostro lavoro ogni giorno” ha concluso l’Amministratore Delegato.Sulla nuova iniziativa di Caltaqua è intervenuto anche il Presidente dell’ATI Terenziano Di Stefano che ha manifestato compiacimento “per un’iniziativa che in maniera incisiva accorcia le distanze tra utenti e gestore del servizio idrico proseguendo quel dialogo costante tra amministrazioni e cittadini che è un bene da valorizzare al meglio”.