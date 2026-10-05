Caltanissetta. Tutto pronto per la 24^ Mostra Ornitologica Nazionale

CALTANISSETTA. Caltanissetta è pronta ad accogliere gli ornitologi amatoriale ed i loro superbi esemplare che parteciperanno alla 24^ edizione della mostra Ornitologica nazionale città di Caltanissetta organizzata dall’ associazione Ornitologica Nissena. Mercoledì sarà una prima fase preliminare in cui i soggetti saranno alloggiati nei propri spazi espositivi.

Giovedì la giornata sarà dedicata alla cura dei volatili esposti, per poi da venerdì presentarsi in splendida forma al cospetto dei giudici nazionali che decreteranno le classifiche di categoria. Finalmente sabato e domenica ci sarà l’apertura al pubblico, con varie attrazioni raggruppate nell’AON VILLAGE.

Dopo il settembre Nisseno la città ospita un altro evento segno che le piccole associazioni contribuiscono ad animare la città, ma stavolta con gli uccellini nati in allevamenti in ambiente controllato e nel rispetto assoluto delle normative vigenti in materia di benessere animale. Quindi grande festa e festival di canto e colori che attendono il pubblico delle grandi occasioni.