Caltanissetta. Stalking, droga e lesioni: 4 arresti della Squadra Mobile per pene definitive

CALTANISSETTA. La Squadra Mobile, in esecuzione di provvedimenti dell’A.G., ha tratto in arresto quattro condannati a pene definitive a oltre otto anni di reclusione, giudicati responsabili, a vario titolo, dei reati di lesioni personali, omicidio colposo, atti persecutori, detenzione di stupefacenti e contro il patrimonio. Un trentaquattrenne, riconosciuto colpevole di detenzione di sostanze stupefacenti, lesioni personali e omicidio colposo in concorso, dovrà scontare 5 anni e 9 mesi di reclusione; un quarantenne, colpevole per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, la pena della reclusione di 1 anno, 10 mesi e 6 giorni. Entrambi gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti alla locale Casa Circondariale. Un quarantunenne, invece, riconosciuto colpevole di atti persecutori verso l’ex compagna, dovrà scontare la pena della reclusione a 3 mesi e 18 giorni e un trentacinquenne, colpevole di reati contro il patrimonio, la pena di 2 mesi e 29 giorni. Questi ultimi in regime di detenzione domiciliare.