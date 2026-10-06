Caltanissetta. Ottobre si tinge di rosa e la Lilt rinnova il suo impegno nella prevenzione del tumore alla mammella: possibile prenotare la propria visita gratuitamente

CALTANISSETTA. Ottobre torna a tingersi di rosa e la LILT Caltanissetta rinnova il proprio impegno nella prevenzione del tumore della mammella, la neoplasia più frequente nella popolazione femminile. In Italia ogni anno si registrano oltre 50.000 nuove diagnosi di tumore al seno, ma i progressi della ricerca, della diagnostica e delle terapie hanno migliorato significativamente le possibilità di cura. La diagnosi precoce rimane tuttavia fondamentale: individuare la malattia nelle fasi iniziali significa poter intervenire tempestivamente e aumentare le possibilità di guarigione.

Anche le nuove tecnologie, compresi i sistemi di Intelligenza Artificiale applicati alla mammografia, possono offrire un importante supporto agli specialisti nell’individuazione di reperti sospetti, aprendo nuove prospettive per una diagnosi sempre più precoce e accurata. È con questa consapevolezza che il Poliambulatorio LILT di Caltanissetta, dove vengono effettuate ogni anno circa 500 visite senologiche con ecografia, continua a promuovere una prevenzione accessibile e vicina alle donne del territorio. In occasione di Ottobre Rosa 2026, la LILT Caltanissetta invita tutte le donne a non rimandare e a prendersi cura della propria salute, offrendo la possibilità di effettuare una visita senologica gratuita. E’ possibile prenotare la propria visita sul sito LILT Caltanissetta, https://www.liltcaltanissetta.it/prenota-una-visita/, Telefono: 393 8110020.