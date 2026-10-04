Caltanissetta, mafia. Gasparri: “attività Scarpinato definita depistante, faccia chiarezza”

“Il gip di Caltanissetta , Santi Bologna, ha accolto la richiesta del procuratore della Repubblica della città nissena, Salvatore De Luca, e dell’aggiunto Pasquale Pacifico, archiviando il dossier mafia-appalti e le letture ‘politiche’ e totalmente infondate relative alle stragi attuate dalla mafia a Capaci e in via d’Amelio. L’attività di Scarpinato in un passaggio viene addirittura definita ‘depistante’. Il senatore grillino deve fare chiarezza”. Lo dichiara Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e componente della commissione Antimafia.