Caltanissetta. Deliberate dall’Asp 5 assunzioni a tempo indeterminato in Oncologia e Neurologia per il presidio ospedaliero “V. Emanuele” di Gela

CALTANISSETTA. Prosegue l’azione della Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, guidata dal Direttore Generale Dott. Salvatore Lucio Ficarra, per strutturare e consolidare gli organici medici nei presidi ospedalieri del territorio, con particolare e prioritaria attenzione al Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela.

In linea con gli obiettivi strategici volti a garantire standard assistenziali elevati ed efficienti, la Direzione Aziendale ha deliberato l’assunzione a tempo indeterminato delle figure mediche, 1 delle quali ha già conseguito il titolo di specializzazione e altre quattro lo conseguiranno il prossimo novembre , destinate a reparti chiave del nosocomio gelese. Tale risultato è l’esito diretto dei concorsi dedicati indetti dall’Azienda per il reperimento di personale medico, a dimostrazione dell’impegno profuso per attrarre professionisti sanitari ed erogare risposte concrete ai bisogni di salute della comunità locale. Nello specifico, attraverso la Deliberazione n. 1446 del 28/09/2026, è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato, di due Dirigenti Medici di Oncologia destinati alla U.O.C. di Oncologia del P.O. di Gela: Dott.ssa Simona Butticè e Dott.ssa Federica D’Anna.

Inoltre, con la Deliberazione n. 1452 del 30/09/2026, l’Azienda ha formalizzato l’immissione in ruolo a tempo indeterminato di tre Dirigenti Medici di Neurologia per la U.O.C. di Neurologia del medesimo presidio ospedaliero: Dott.ssa Erika Ferraro, Dott.ssa Giulia Settembrini e Dott.ssa Maria Paola Belmonte. L’assunzione a tempo indeterminato dei nuovi dirigenti medici rappresenta un passo fondamentale per assicurare la continuità delle cure e la copertura delle posizioni vacanti in organico. Si ricorda, inoltre, che in virtù della normativa vigente (art. 35, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), i professionisti assunti saranno vincolati alla permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, garantendo così stabilità operativa alle strutture sanitarie coinvolte.

«Il reclutamento di nuove risorse umane e la copertura a tempo indeterminato dei posti vacanti nel Presidio Ospedaliero di Gela rappresentano una priorità assoluta per questa Direzione Strategica», sottolinea il Direttore Generale S. Ficarra. «Attraverso le procedure concorsuali dedicate e il continuo scorrimento delle graduatorie, continuiamo a lavorare con il massimo impegno per rafforzare i reparti, ridurre le carenze d’organico e offrire ai cittadini un’assistenza sanitaria sempre più qualificata e tempestiva.»