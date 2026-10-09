Caltanissetta, allerta meteo arancione: scuole chiuse, ville e parchi vietati al pubblico. Stop al mercatino del sabato

CALTANISSETTA – Scuole chiuse, mercatino del sabato annullato, ville comunali, parchi giochi, impianti sportivi all’aperto e cimitero interdetti al pubblico. Sono alcune delle misure disposte dal sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, con l’ordinanza sindacale n. 34 del 10 ottobre 2026, adottata a seguito dell’avviso regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, che prevede per la giornata di sabato 10 ottobre un livello di allerta arancione, corrispondente alla fase operativa di preallarme.

Il provvedimento è stato emanato in considerazione delle condizioni meteorologiche previste sul territorio, caratterizzate da precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, e venti forti nord-occidentali, con possibili ripercussioni sulla sicurezza della circolazione stradale e sull’incolumità pubblica.

Con la stessa ordinanza, il primo cittadino ha disposto l’attivazione immediata del Centro Operativo Comunale (COC), per assicurare il coordinamento delle attività di Protezione Civile e la gestione di eventuali situazioni di emergenza.

Per l’intera giornata di sabato 10 ottobre resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, gli istituti superiori, il Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” e le sedi universitarie del Consorzio Universitario. La chiusura riguarda sia le attività didattiche sia quelle amministrative.

Disposta anche la chiusura al pubblico del cimitero comunale, fatte salve le esigenze urgenti, degli impianti sportivi all’aperto, delle ville, dei giardini e dei parchi giochi, sia pubblici sia privati aperti al pubblico. Interdetto inoltre l’accesso alle riserve naturali di Monte Capodarso e Lago Sfondato.

Annullato il tradizionale mercatino del sabato, previsto nelle vie Ferdinando I e Romita, così come tutte le manifestazioni civili e militari programmate all’aperto.



L’ordinanza introduce inoltre il divieto di effettuare lavori in quota nei cantieri temporanei e mobili e impone agli operatori economici impegnati in lavori lungo le strade di rafforzare gli ancoraggi della cartellonistica temporanea, per evitare situazioni di pericolo provocate dalle raffiche di vento.

Particolare attenzione viene riservata alla sicurezza degli spostamenti. L’amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di limitare le uscite allo stretto indispensabile, evitare viaggi non necessari e prestare la massima prudenza lungo le strade, soprattutto quelle rurali e secondarie, in prossimità dei corsi d’acqua e nelle zone maggiormente esposte al rischio di allagamenti.



Si raccomanda inoltre di non sostare sotto gli alberi, nelle vicinanze di pali, tralicci e strutture potenzialmente pericolose, nonché di mettere in sicurezza tende, vasi e oggetti presenti sui balconi che potrebbero essere trascinati dal vento.

Il provvedimento precisa che il personale comunale dovrà regolarmente raggiungere il proprio posto di lavoro, al fine di garantire i servizi ordinari e quelli urgenti e non rinviabili.

L’ordinanza, trasmessa alla Prefettura, alla Protezione Civile regionale e alle Forze dell’Ordine, prevede anche sanzioni amministrative da 25 a 500 euro per chi non rispetterà le disposizioni, con pagamento in misura ridotta pari a 50 euro.

L’invito rivolto alla popolazione è quello di adottare comportamenti improntati alla massima prudenza, seguendo gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali istituzionali della Protezione Civile e del Comune di Caltanissetta, evitando spostamenti e attività non indispensabili durante le ore interessate dal maltempo.