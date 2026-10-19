Bertolucci si commuove ricordando Elena Pero: “È dura andare avanti”

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Paolo Bertolucci ricorda Elena Pero. L'ex tennista azzurro è tornato in telecronaca in occasione della finale del Masters 1000 di Shanghai, per la prima volta dalla morte della giornalista di SkySport, scomparsa lo scorso settembre dopo una lunga malattia. "È la prima volta che commento un torneo da quando Elena Pero ci ha lasciato", ha detto emozionato Bertolucci al microfono dopo il trionfo dello spagnolo Davidovich Fokina, che ha superato Jodar in tre set nell'ultimo atto del torneo cinese, "il microfono tennistico senza di lei, come giustamente ha scritto Gaia Piccardi, è afono". "È dura andare avanti, ma credo che tutti quanti ci dobbiamo sforzare per far arrivare agli appassionati una parte dell'immenso amore che Elena nutriva per questo sport. E questa è una missione che dobbiamo assolutamente portare avanti", ha concluso Bertolucci con la voce spezzata dall'emozione.

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