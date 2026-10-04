Ballando, il debutto di Barbara D’Urso in giuria: il ‘mistero’ delle palette e i primi fischi

(Adnkronos) – Era il debutto più atteso della nuova edizione di Ballando con le stelle e Barbara D’Urso non ha lasciato a bocca asciutta. Dopo mesi di attesa e indiscrezioni sulla sua partecipazione come giurata, l’ex regina di Canale 5 è arrivata nello studio di Ballando con le stelle, attirando fin dai primi minuti l’attenzione del pubblico. Tra un ingresso trionfale, una paletta scomparsa, qualche frecciatina e i primi fischi, per Barbara D’Urso la prima serata è stata sicuramente frizzante. Sorridente, perfettamente a suo agio e già entrata nel ruolo da giurata 'severa', D'Urso è tornata nel team del dance show di Rai1 a distanza di un anno, prendendo il posto, fisico e non solo, di Selvaggia Lucarelli. Il primo inconveniente è arrivato subito, ahilei, al momento della prima votazione. Dopo aver commentato – o meglio, criticato – l’esibizione di Jimmy Ghione, arrivando a paragonarlo al “Gabibbo”, D’Urso aveva deciso di alzare la paletta del 5. Peccato che, arrivato il suo momento non riusciva a trovare quella giusta, andando visibilmente nel panico. Nel tentativo di recuperarla, la giurata ha provato persino a prendere quella di Carolyn Smith, seduta accanto a lei. "Ma non prendere le mie", l’ha rimproverata scherzosamente la padrona di casa della giuria. Un piccolo inconveniente tecnico, a quanto pare legato proprio alla sistemazione delle palette, recuperate poi per le esibizioni successive. Ad accompagnare il suo esordio non potevano mancare alcuni riferimenti alla sua lunga esperienza televisiva nella rete concorrente, con cui il rapporto si è concluso lasciando ancora oggi diversi interrogativi. Nel confronto con Noemi Bocchi, commentando le sue parole sulle critiche ricevute, D’Urso ha raccontato: "Sono vittima di persone che hanno deciso di dire e raccontare cose brutte su di me", invitando poi la concorrente a non lasciarsi condizionare dal giudizio degli altri, così come ha imparato lei a non farlo. Il momento più acceso della serata è arrivato però quando Barbara si è trovata a commentare l’esibizione di Ornella Muti. L’attrice, in coppia con Pasquale La Rocca, è scesa in pista con un tango che ha convinto giuria e pubblico, ma meno la giurata. D'Urso ha ammesso di non aver percepito affatto la "passione" e ancora meno l’interpretazione. Un giudizio che ha provocato i primi fischi dell’edizione e che ha dato il via a un botta e risposta con Simona Ventura. La conduttrice ha infatti stuzzicato Barbara chiedendole se fosse un po’ “gelosetta”. Il riferimento era inevitabilmente a Pasquale La Rocca, con cui D’Urso aveva ballato nella scorsa edizione. “Non sono venuta a fare battutine, le cosine e i retroscena. Non capisco di cosa dovrei essere "gelosetta", ha replicato Barbara troncando il confronto. Un debutto entrato nel vivo già dalla prima puntata, ma la strada è ancora molto lunga.

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