Ancipa, in corso intervento di riparazione in un tratto dell’acquedotto: sospesa fornitura idrica a Caltanissetta e a Mazzarino

Palermo, 7 ottobre 2026 – Siciliacque informa che, a causa di una rottura che si è verificata a Enna in un tratto dell’acquedotto Ancipa, è stato necessario sospendere temporaneamente – e in alcuni casi ridurre – la fornitura idrica in sette Comuni dell’Ennese (Enna-serbatoio Lombardia, Calascibetta, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Aidone, Pietraperzia, Barrafranca), due del Nisseno (Caltanissetta-serbatoio San Giuliano e Mazzarino), uno dell’Agrigentino (Licata-Safarello e Licata-Sant’Angelo), più le utenze esterne del tratto San Leo-Licata, il Consorzio di Bonifica 6 Enna e l’Asi Mulinello.Già ieri è iniziato l’intervento di riparazione, che richiede la realizzazione di un pezzo speciale e l’innesto nella condotta esistente. Considerata la complessità dell’intervento e i tempi necessari al riempimento, al lavaggio e alla disinfezione della condotta, il ripristino delle normali forniture avverrà progressivamente a partire dalle ore 15 di domani (giovedì 8 ottobre).