Agrigento, negata sanatoria casa vicesindaco dimissionario

Il Comune di Agrigento ha respinto la richiesta di sanatoria edilizia per l’abitazione di via delle Rose, nella zona di Mandrascava-Zingarello, al centro nelle scorse settimane del caso politico che aveva portato alle dimissioni dell’allora vicesindaco e assessore Giovanni Crosta. Il provvedimento dell’ufficio Sanatoria edilizia, pubblicato all’albo pretorio, riguarda una pratica presentata il 31 maggio 1986 in base alla legge sul condono del 1985. Il diniego del Comune segue il parere negativo espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali, motivato dalla carenza della documentazione prodotta. Controcorrente, movimento con il quale Crosta era stato eletto in Consiglio comunale, ne aveva chiesto le dimissioni. L’ex vicesindaco, che aveva sostenuto di avere ereditato l’immobile dal padre e di essere vittima di una campagna politica e mediatica, aveva lasciato gli incarichi in giunta l’11 settembre. Contro il dilemma del Comune e’ possibile presentare ricorso.