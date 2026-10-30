A Vallelunga 24 volontari in servizio civile al Comune per il 2026 – 2027

VALLELUNGA – Oggi ha preso ufficialmente il via il Servizio Civile presso il Comune di Vallelunga per l’anno 2026-2027. ​L’iniziativa vede il coinvolgimento di 25 volontari, suddivisi in quattro distinti progetti: ​Splendida cornice, ​Oltre i libri, ​Intrecci di memoria, ​Imparare giocando. ​La finalità principale che ha spinto l’Amministrazione Comunale ad attivare il Servizio Civile anche per quest’anno – scrivono dal comune – è quella di offrire a tanti giovani di Vallelunga l’opportunità di mettersi in gioco, diventare parte attiva della comunità e dare il proprio prezioso contributo. ​Il Servizio Civile rappresenta un fondamentale momento di crescita personale, condivisione e sviluppo del senso civico. L’Amministrazione Comunale continuerà a muoversi con determinazione in questa direzione ed è già al lavoro per la progettazione del prossimo anno.