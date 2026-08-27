Tentato omicidio a San Leone. L’arrestato: “taglia sulla mia testa”

Un foglio con la sua immagine e l’indicazione di una ricompensa di 10 mila euro per chi lo avesse colpito. E’ la minaccia che Lamin Danso, 26 anni, detenuto per il tentato omicidio avvenuto a San Leone, sostiene di avere ricevuto nel carcere Pasquale Di Lorenzo di AGRIGENTO. Il difensore Salvatore Pennica ha presentato un esposto alla procura e segnalato la vicenda alla polizia penitenziaria e ai carabinieri. Danso avrebbe riferito di avere visto all’interno dell’istituto penitenziario uno scritto con la propria sagoma e la presunta taglia. Il ventiseienne, impaurito, ha chiesto di essere sistemato in una cella singola. La difesa ha sollecitato accertamenti e chiesto di valutare, se necessario per garantirne l’incolumita’, il trasferimento in un altro carcere. L’uomo e’ detenuto per la rissa scoppiata nella notte fra l’1 e il 2 agosto tra piazzale Giglia e viale dei Giardini, durante la quale due giovani agrigentini, di 17 e 20 anni, furono feriti a coltellate. Il minorenne riporto’ le conseguenze piu’ gravi. Il ventiseienne, accusato di tentato omicidio e rissa, sostiene di essere stato aggredito e di avere reagito per difendersi. Il gip Nicoletta Sciarratta, pur non convalidando il fermo, ha disposto la custodia cautelare in carcere ritenendo la sua versione smentita dalle immagini della videosorveglianza.