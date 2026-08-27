Caltanissetta. Risiko: dopo quattro dei sei turni di “Maratona Estiva”, Martino Brucato è in testa

CALTANISSETTA. Martedì si è giocato, presso Eclettica Street Factory, il quarto turno della “Maratona Estiva”. Il torneo, valido per la classifica del Ranking Nazionale Live e per il Ranking interno Eclettica, è strutturato in sei turni con uno scarto di un turno, o per assenza o come risultato peggiore. Alla fine dei sei turni verrà stilata una classifica finale.

Tredici tra giocatrici e giocatori presenti divisi in tre tavoli: due con quattro giocatori ed uno con cinque. Questa la composizione dei tavoli: tavolo 1: Ornella Turco, Andrea Kiswarday, Maurizio Giunta e Giancarlo Ciulla; tavolo 2: Giulia Gulino, Claudio Lombardo, Martino Brucato e Gabriele Taschetti; Tavolo 3: Maria Pia Matraxia, Michele Cammarata, Calogero Maira, Luigi Tricoli e Vincenzo Falzone. Hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Maurizio Giunta, Gabriele Taschetti e Calogero Maira.

In classifica troviamo nelle prime posizioni Martino Brucato 468,5 punti, Andrea Kiswarday 439 punti, Calogero Maira 438 punti e Ornella Turco 422 punti. Ma gli ultimi due turni di domenica e lo scarto di un risultato potrebbero cambiare l classifica. “Nel mese di agosto – dichiarano dal direttivo – siamo riusciti ad organizzare: una serata di giochi da tavolo, con il Risiko! da protagonista, a Serradifalco presso il Bar Pub “Clichè”, la seconda edizione del torneo Open “ Sotto le Stelle Cadenti” presso l’osservatorio astronomico “G. Pascoli” di Montedoro e la maratona estiva che si concluderà domenica prossima 30 agosto presso Magic Lizard di via De Gasperi dove si giocheranno le ultime due partite a partire dalle 16.00, con seconda partita alle 18.30 e a seguire il primo in classifica verrà premiato..

Intanto già in casa Eclettica si pensa all’organizzazione del XXV° torneo che inizierà a settembre. “Essere giunti a venticinque tornei o campionati periodici è un bel traguardo. – continuano a dichiarare dal direttivo – In settimana riuniremo il direttivo per dare un segnale particolare a questo evento, non dimenticando gli altri tornei organizzati: due Raduni, un Master, Open, tappa del Campionato Regionale Individuale, partecipazione ad eventi a livello regionale e nazionale.. Tanta attività e tanto lavoro i cui successi ci gratificano per i sacrifici e il tempo dedicato al Club”.