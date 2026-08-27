Caltanissetta. Ripristinata l’erogazione idrica nella zona industriale di San Cataldo Scalo

CALTANISSETTA. È stata ufficialmente ripristinata la regolare erogazione dell’acqua nella zona industriale di San Cataldo Scalo, area situata nel territorio comunale di Caltanissetta, a ridosso del confine con il comune sancataldese. Una risposta concreta alle istanze avanzate dalle numerose aziende dell’area, che da tempo lamentavano pesanti disagi legati alla carenza idrica.

La risoluzione della vicenda arriva a seguito di un percorso istituzionale avviato nei giorni scorsi con un primo incontro sul posto, durante il quale il Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, e il Sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, hanno ascoltato gli imprenditori locali per verificare direttamente le criticità del comparto.

Successivamente, l’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Caltanissetta, presieduta dal Sindaco di Gela Terenziano Di Stefano, ha convocato una riunione operativa a San Cataldo per affrontare la problematica. All’incontro hanno preso parte i sindaci di Caltanissetta e San Cataldo, il Dott. Savoja per l’IRSAP, l’Arch. Chiarelli, Dirigente tecnico di Caltaqua, e l’Ing. Paolo Giordano, funzionario dell’ATI. Nel corso del tavolo tecnico, l’ATI ha richiesto a Caltaqua un’immediata verifica della rete.

A seguito delle operazioni tecniche di Caltaqua sulle valvole di distribuzione della suddetta area industriale, il flusso idrico di San Cataldo Scalo è tornato alla normalità. Il ripristino della risorsa idrica rappresenta un traguardo fondamentale per lo sviluppo produttivo dell’area, poiché l’interruzione del servizio non soltanto penalizzava l’operatività quotidiana delle imprese esistenti, ma costituiva un grave ostacolo all’insediamento di nuove attività economiche.

«L’interruzione dell’erogazione idrica nella zona industriale di San Cataldo Scalo rappresentava una ferita aperta per il nostro tessuto economico e produttivo – ha dichiarato il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro. Aver risolto questa criticità in tempi rapidi dimostra quanto sia fondamentale l’ascolto diretto dei territori e la collaborazione interistituzionale. Ringrazio i colleghi sindaci dell’ATI e tutti i tecnici che sono stati chiamati in causa per la tempestività con cui sono intervenuti. Dare risposte alle nostre imprese significa tutelare il lavoro esistente e rendere il nostro territorio attrattivo per nuovi investimenti».