Meloni: “Restituire centralità al Sud é una priorità del governo”

“Mi fa piacere che lo sviluppo del Mezzogiorno sia uno dei temi principali che avete scelto per questa edizione. Il governo vuole, e farà, tesoro degli spunti che emergeranno nel corso di questa tre giorni, perché per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità, una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative, coraggiose”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia MELONI, in un videomessaggio inviato a ‘La Piazza’, rassegna di Affaritaliani a Ceglie Messapica