Mazzarino. Il 28 agosto a piazza Monterosso Speed of Sound in concerto con “Coldplay – A Night full of stars”

MAZZARINO. La grande musica dal vivo torna a far battere il cuore di Mazzarino. Venerdì 28 agosto, con inizio alle ore 21:30, la suggestiva e storica cornice di Piazza Monterosso (detta Madrice)si trasformerà nel palcoscenico di un evento di straordinario richiamo artistico e culturale: “COLDPLAY – A Night Full Of Stars”, lo show tributo interamente dedicato alla celebre band britannica e interpretato dalla formazione Speed of Sound.

L’evento è promosso ed organizzato dalla Pro Loco di Mazzarino, guidata dal Presidente Filippo Bonifacio unitamente a tutto il Consiglio di Amministrazione, con il patrocinio del Comune di Mazzarino. Un appuntamento fortemente voluto per regalare alla cittadinanza e ai visitatori un momento di spensieratezza, grande partecipazione e intrattenimento di alto livello.

Sul palco, gli Speed of Sound ripercorreranno la discografia dei Coldplay, facendo rivivere le atmosfere magiche, le sonorità avvolgenti e le melodie iconiche che hanno segnato la storia del pop-rock mondiale negli ultimi vent’anni. Da pezzi storici fino ai successi più recenti, la band promette uno spettacolo dinamico e coinvolgente, capace di trasformare Piazza Madrice in un unico grande coro sotto le stelle.

«Invito calorosamente tutta la cittadinanza e i visitatori dei paesi limitrofi a partecipare a questo appuntamento – dichiara il Presidente della Pro Loco, Filippo Bonifacio –. Come Pro Loco, insieme a tutto il Consiglio di Amministrazione, continuiamo a lavorare con dedizione per valorizzare il nostro territorio e offrire momenti di aggregazione culturale e ricreativa di qualità. Ringraziamo il Commissario straordinario dott.ssa Chirieleison, il libero consorzio provinciale di Caltanissetta, l’ ARS, l’assessorato regionale al turismo, la BCC dei Castelli e degli Iblei e tutti gli sponsor che rendono possibili queste manifestazioni». L’appuntamento è dunque fissato per venerdì sera: una notte speciale pensata per unire diverse generazioni nel segno della grande musica e della valorizzazione del centro storico mazzarinese.