A Gela Tari agli enti di terzo settore, il Sindaco Di Stefano: “atto dovuto per legge, ma valuteremo agevolazioni”

In questi giorni stanno pervenendo ad alcune associazioni di volontariato e del Terzo Settore operanti sul territorio di Gela gli avvisi relativi alla TARI. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha spiegato il punto di vista dell’amministrazione comunale al riguardo: “È importante chiarire che quanto richiesto dagli uffici comunali è conseguenza dell’applicazione della normativa vigente e delle disposizioni in materia tributaria. La normativa, infatti, non prevede un’esenzione automatica e generalizzata dal pagamento della TARI per tutte le associazioni di volontariato e del Terzo Settore, dovendosi valutare le singole situazioni sulla base delle disposizioni applicabili.

«Comprendo, tuttavia, pienamente le preoccupazioni e il disagio manifestato dalle associazioni – dichiara il Sindaco del Comune di Gela – e ritengo doveroso affrontare la questione con attenzione e con spirito costruttivo».

«Parliamo di realtà che da anni svolgono un’attività fondamentale per la nostra comunità, mettendo a disposizione tempo, energie e professionalità per la tutela del territorio, per il supporto alla popolazione e, in molti casi, anche per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. Diverse di queste associazioni utilizzano inoltre immobili comunali concessi gratuitamente, proprio in considerazione della funzione sociale svolta a beneficio della collettività». Il Sindaco precisa quindi che non vi è stata alcuna iniziativa discrezionale dell’Amministrazione volta a penalizzare le associazioni, ma un’applicazione delle disposizioni normative da parte degli uffici competenti.

«Questo, però, non significa che l’Amministrazione debba limitarsi a prendere atto della situazione. Al contrario, riteniamo necessario sederci attorno a un tavolo e verificare insieme quali siano gli strumenti concretamente percorribili, nel pieno rispetto della legge, per evitare che un onere tributario possa mettere in difficoltà realtà che rappresentano una risorsa preziosa per la città».

Per tale ragione, la prossima settimana il Sindaco convocherà una riunione operativa con le associazioni interessate, l’Amministrazione comunale e il Settore Tributi, con l’obiettivo di esaminare le singole situazioni, verificare tutti gli strumenti previsti dalla normativa e individuare una possibile soluzione condivisa. «Il nostro obiettivo – conclude il Sindaco – è duplice: da una parte garantire il rispetto delle norme e la corretta gestione delle entrate comunali, dall’altra tutelare e sostenere il prezioso lavoro delle associazioni di volontariato e del Terzo Settore, che quotidianamente operano al servizio della nostra comunità. Sono certo che attraverso il confronto diretto riusciremo a individuare una strada percorribile e rispettosa di tutti».