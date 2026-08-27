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Dal 31 agosto al 14 settembre Riesi ospiterà Marcella Bella, Giovanni Cacioppo e i New Trolls

Redazione 1

Dal 31 agosto al 14 settembre Riesi ospiterà Marcella Bella, Giovanni Cacioppo e i New Trolls

Gio, 27/08/2026 - 15:51

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RIESI. Dal 31 agosto al 14 settembre, la città di Riesi sarà protagonista di numerosi appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini, famiglie, giovani e visitatori, valorizzando l’identità e le tradizioni della nostra comunità.

A rendere particolarmente significativo il programma sarà la presenza di artisti e protagonisti della musica italiana di caratura nazionale. Si parte il 2 settembre con la comicità di Giovanni Cacioppo, uno dei volti più conosciuti e apprezzati della comicità italiana, protagonista nel corso della sua carriera di importanti programmi televisivi come Zelig, Mai dire lunedì e Colorado.

Marcella Bella, una delle grandi interpreti della musica italiana, sarà protagonista il 10 settembre; LDA e AKA 7even, due giovani artisti affermatisi sulla scena musicale nazionale, saliranno sul palco l’11 settembre. I New Trolls, storico gruppo che ha scritto pagine importanti della musica italiana, saranno protagonisti il 14 settembre.

A questi appuntamenti si affiancano serate musicali, iniziative culturali, momenti dedicati alle famiglie, spettacoli, tradizioni popolari e numerosi eventi che accompagneranno la comunità fino ai festeggiamenti in onore di Maria Ss. della Catena.

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