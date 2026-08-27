Un 19enne di Caltagirone e un 21enne di CATANIAsono stati arrestati dalla polizia a CATANIA al culmine di una pericolosa fuga in auto in centro: pur di non fermarsi all’alt, hanno messo in pericolo l’incolumità dei loro figli, di un anno e di 6 mesi, che erano a bordo del veicolo. L’auto si è fermata al posto di controllo e il conducente, con una manovra brusca, ha invertito la marcia, andando a sbattere lateralmente contro l’auto dei poliziotti. Da lì è scattato un inseguimento e l’auto è stata bloccati. I due, una volta scesi, hanno minacciato i poliziotti, che avevano richiesto l’intervento di altre pattuglie. Riportata la situazione alla calma, i poliziotti della squadra volanti hanno notato come nei sedili passeggeri fossero presenti le compagne dei due fuggitivi che tenevano in braccio rispettivamente i loro figli, due bambini piccoli di 1 anno e di soli 6 mesi. Una delle donne è scesa dall’auto e ha tentato di dare manforte al compagno. E’ stata denunciata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Durante la perquisizione dell’auto è stata trovata una mazza chiodata Il giudice, dopo aver convalidato gli arresti, ha applicato nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio
Sicilia, non si fermano all’alt e fuggono in auto con i figli piccoli, due arresti. Speronato il veicolo della polizia
Gio, 27/08/2026 - 18:55
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