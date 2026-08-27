Sicilia, non si fermano all’alt e fuggono in auto con i figli piccoli, due arresti. Speronato il veicolo della polizia

Un 19enne di Caltagirone e un 21enne di CATANIAsono stati arrestati dalla polizia a CATANIA al culmine di una pericolosa fuga in auto in centro: pur di non fermarsi all’alt, hanno messo in pericolo l’incolumità dei loro figli, di un anno e di 6 mesi, che erano a bordo del veicolo. L’auto si è fermata al posto di controllo e il conducente, con una manovra brusca, ha invertito la marcia, andando a sbattere lateralmente contro l’auto dei poliziotti. Da lì è scattato un inseguimento e l’auto è stata bloccati. I due, una volta scesi, hanno minacciato i poliziotti, che avevano richiesto l’intervento di altre pattuglie. Riportata la situazione alla calma, i poliziotti della squadra volanti hanno notato come nei sedili passeggeri fossero presenti le compagne dei due fuggitivi che tenevano in braccio rispettivamente i loro figli, due bambini piccoli di 1 anno e di soli 6 mesi. Una delle donne è scesa dall’auto e ha tentato di dare manforte al compagno. E’ stata denunciata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Durante la perquisizione dell’auto è stata trovata una mazza chiodata Il giudice, dopo aver convalidato gli arresti, ha applicato nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio