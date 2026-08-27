Santa Caterina. Allo stadio comunale la Lnd ha svolto collaudo e omologazione dell’impianto sportivo

SANTA CATERINA. In vista della nuova stagione sportiva un altro importante passo avanti per consentire l’avvio delle gare sportive all’interno del campo sportivo comunale. Si è infatti svolto il collaudo e l’omologazione dell’impianto sportivo, richiesti all’ing. Giovanni Seminara, fiduciario dei campi sportivi provinciali per conto della LND – Comitato Regionale Sicilia della FIGC.

Si è trattato di un atto propedeutico al rilascio del Nulla Osta alle società sportive richiedenti. Presenti alle attività di verifica, tra gli altri, anche il Presidente provinciale LND Giorgio Vitale e i funzionari comunali, Ing. Fabio Fiandaca e Geom. Giuseppe Di Cara.