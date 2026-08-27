Palermo, vaccinazioni +60% in 10 giorni

Dal 17 agosto a oggi, nei centri vaccinali dell’Asp sono state effettuate complessivamente 9.745 vaccinazioni, rispetto alle 6.085 somministrazioni effettuate nello stesso periodo del 2025, con un incremento del 60%. Particolarmente significativa è la crescita delle somministrazioni di vaccino esavalente, che dal 17 agosto a oggi sono state 1.318, rispetto alle 776 dello scorso con un incremento del 70%. Lo comunica l’Asp di PALERMO. Delle 1.318 dosi di esavalente somministrate, 420 sono prime dosi, 421 seconde dosi e 444 terze dosi, a conferma di una richiesta che riguarda sia l’avvio dei cicli vaccinali sia il loro completamento. La crescita delle vaccinazioni si inserisce in un andamento già positivo registrato nei primi sei mesi dell’anno. Al 30 giugno 2026 erano state somministrate 13.276 dosi di vaccino esavalente, 360 in più rispetto alle 12.916 dello stesso periodo del 2025, con un incremento del 2,7%.